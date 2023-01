Guardar uma canção numa cápsula do tempo para abrir só daqui a um ano? O novo desafio do Spotify

Guardar uma canção “fechada” no Spotify durante um ano: a nova funcionalidade do Spotify chama-se “Playlist in a Bottle”, ou seja, “Playlist numa Garrafa”, e permite aos utilizadores da plataforma de streaming criar uma cápsula musical, com base nas suas convicções. Dentro de um ano, poderão abri-la e ver se as suas previsões se concretizaram.

Pode participar no desafio com o recurso a um smartphone e escolher o tema da playlist: uma canção que queira ouvir ao vivo este ano; uma canção que pagaria para voltar a ouvir pela primeira vez; uma canção que, daqui a um ano, já não faça sentido; o hino do próximo verão; um futuro clássico ou uma música que sinta ter sido escrita sobre si.

Depois, deverá escolher a cápsula propriamente dita - a imagem de uma garrafa, do bolso pequenino das calças de ganga ou de um ursinho de peluche, por exemplo - e seguir as instruções do Spotify, que irá então “selar” esta cápsula até janeiro de 2024.

Esta funcionalidade está disponível até ao final deste mês.