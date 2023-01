Estátua de Till Lindemann dos Rammstein roubada menos de um dia após a inauguração

Uma estátua de Till Lindemann erguida na cidade de Rostock, na Alemanha, foi roubada menos de 24 horas após ter sido inaugurada.

A estátua foi ali colocada em honra do 60º aniversário do vocalista dos Rammstein, que cresceu em Rostock. As autoridades foram alertadas para o furto por volta das 10h da manhã de quarta-feira.

Não é a primeira vez que uma estátua de um músico é roubada em Rostock: há três anos, uma estátua de homenagem ao rapper Marteria também foi levada por desconhecidos. Curiosamente, o autor dessa estátua, Roxxy, também criou a a estátua de Till Lindemann.

Recorde-se que os Rammstein irão regressar a Portugal a 26 de junho, para um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa.