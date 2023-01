Billie Eilish diz sofrer de eco-ansiedade: “Dá-me vontade de vomitar”

Billie Eilish revelou sofrer de eco-ansiedade, uma condição associada ao pavor causado pelas consequências das alterações climáticas.

A cantora californiana, que acaba de celebrar o seu 21º aniversário, falou com vários ativistas ambientais para a edição norte-americana da revista “Vogue”.

“Fico doente. Como é que vocês lidam com estas questões?”, perguntou Billie Eilish aos ativistas convidados. “Como é que se aguentam? Porque a mim dá-me vontade de vomitar.”

Conhecida pela sua alimentação vegan, a artista explicou que tenta, também, ter escolhas sustentáveis no que toca ao vestuário - e que odeia ter de se deslocar de avião.

“Quem me dera poder mudar a minha vida e salvar o mundo sozinha. Plantar a minha própria comida e viver fora do sistema. Apagar a minha pegada ecológica. Mas só estaria a apagar-me a mim quando, na verdade, se cada pessoa fizesse metade do que devia fazer, podíamos resolver isto”, argumenta Billie Eilish.