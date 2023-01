Annie Lennox celebrou o 40º aniversário do clássico ‘Sweet Dreams (Are Made Of This)’: “As canções são como navios”

A 4 de janeiro de 1983, os Eurythmics lançavam “Sweet Dreams (Are Made Of This)”, disco e canção que os elevariam ao estatuto de estrelas pop mundiais.

A vocalista Annie Lennox celebrou a efeméride com uma publicação no Instagram, escrevendo que “é difícil acreditar que a ‘Sweet Dreams (Are Made Of This)’ saiu há 40 anos”.

Num trocadilho com um dos versos da canção, Lennox acrescentou que a mesma “tem continuado a viajar pelo mundo e pelos sete mares, o que é uma história maravilhosa e miraculosa”.

“As canções são como navios. Têm as suas próprias viagens e destinos. Uma vez lançadas, não há volta atrás. Só temos que acompanhar a viagem”.

Recorde o videoclip: