Rina Sawayama no festival NOS Alive

A artista nipo-britânica Rina Sawayama é a mais recente confirmação no cartaz do festival NOS Alive.

A cantora-compositora, atriz e modelo atua no palco Heineken do festival de Algés a 8 de julho.

Nascida há 32 anos em Niigata, no Japão, mudou-se com os seus pais para Londres, em Inglaterra, com 5 anos. Começou a carreira em 2013, tendo lançado vários singles até 2017, ano em que lançou o EP “Rina”. Seguiu-se o álbum de estreia, “Sawayama”, em 2020, num registo pop/R&B dançável, e “Hold the Girl”, o seu segundo disco, em setembro do ano passado.

Em junho do ano passado estreou-se em Portugal no festival NOS Primavera Sound, no Parque da Cidade do Porto.

O NOS Alive realiza-se de 6 a 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Este é o cartaz até agora confirmado:

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Idles



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith



Palco Heineken



Angel Olsen

Tash Sultana

Branko

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.