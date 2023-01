Phoebe Bridgers anuncia morte do seu pai. "Descansa em paz"

A cantora-compositora Phoebe Bridgers, que em 2022 atuou pela primeira vez em Portugal, anunciou nas redes sociais que o seu pai faleceu.

“Descansa em paz, pai”, escreveu a artista norte-americana, sem revelar mais pormenores sobre a morte do pai, com quem em 2019 revelou ter tido uma relação complicada.

Numa entrevista à “GQ”, Phoebe Bridgers contou que tinha 20 anos quando os pais se divorciaram e que o seu pai, que trabalhava como construtor de cenários, tinha “uma coisa com drogas” e manifestara comportamentos abusivos. À rádio pública norte-americana, NPR, acrescentou que a sua relação com o pai era “uma mistura estranha: por um lado, está indisponível emocionalmente, por outro muito presente", admitindo porém que, com a idade, aprendera a olhar para os pais com mais simpatia.