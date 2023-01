Morreu Fred White, dos Earth, Wind and Fire

Morreu Fred White, baterista dos Earth, Wind and Fire. Tinha 67 anos.

A notícia foi avançada por Verdine White, seu irmão e baixista do grupo. “O Fred juntou-se no céu aos nossos irmãos Maurice, Monte e Ronald, e está agora a tocar bateria com os anjos”, pode ler-se no Instagram. Não foram reveladas as causas da morte.

Visto como um “menino prodígio”, Fred White conquistou o seu primeiro disco de ouro com apenas 16 anos, pelo seu trabalho em “Live”, de Donny Hathaway. Em 1974, juntou-se aos Earth, Wind and Fire, tendo participado nas gravações de “That's the Way of the World”, álbum que catapultou o grupo funk para o estrelato.

No ano 2000, Fred White entrou, juntamente com nove outros membros do grupo, para o Rock and Roll Hall of Fame. Ao longo da sua carreira, colaborou também com nomes como Linda Ronstadt e The Emotions.