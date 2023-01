Morreu aos 45 anos Jeremiah Green, um dos fundadores dos Modest Mouse

Morreu Jeremiah Green, baterista dos Modest Mouse. O músico tinha 45 anos e estava a lutar contra um cancro em estado avançado.

A notícia da sua morte foi avançada por Isaac Brock, vocalista do grupo, nas redes sociais. “Não sei como dizer isto de forma fácil: perdemos o nosso querido amigo”, pode ler-se.

“Deitou-se para descansar, e foi-se. Gostava de poder dizer uma série de palavras bonitas, mas não é hora disso. Essas virão mais tarde, e da boca de mais pessoas. Por favor, apreciem todo o amor que dão, que recebem, que deram, que receberão”.

A mãe do músico, Carol, revelou o diagnóstico de cancro há apenas cinco dias, tendo à altura dito que Jeremiah estava a receber tratamento e que o prognóstico era “positivo”.

Jeremiah Green fundou os Modest Mouse ao lado de Brock e do baixista Eric Judy, em 1993. Em julho do ano passado, os norte-americanos atuaram no NOS Alive.