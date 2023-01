Italianos Måneskin lançam álbum este mês. "É inspirado pelos Radiohead"

Os italianos Måneskin lançam o seu terceiro álbum no próximo dia 20 de janeiro.

O disco tem por título “RUSH!” e incluirá ‘GOSSIP’, tema em que colaboram com Tom Morello, guitarrista dos Rage Against the Machine. ‘Gasoline’, ‘The Loneliest’ e ‘Supermodel’ estão também confirmados no alinhamento.

Quanto às influências do trabalho, a baixista Victoria De Angelis mencionou os Radiohead. “Neste disco tentámos fazer mais experiências sonoras. Ouvimos muitos discos dos Radiohead, nos quais eles trabalham com muitos pedais”, revela.

“Penso que a inspiração que retirámos dos Radiohead se revela na tentativa de criar um mundo específico para cada canção”, acrescentou o vocalista Damiano David, citado pelo NME. “É algo que eles fazem muito bem, então tentámos criar aqueles ambientes incríveis.”

Entretanto, os Måneskin apresentaram um documentário de cerca de meia hora sobre a sua primeira digressão americana. Veja aqui “Everything This Way”: