Gangsta Boo, dos Three 6 Mafia, encontrada morta aos 43 anos

Morreu a rapper norte-americana Gangsta Boo, aos 43 anos.

De acordo com o “TMZ”, a rapper sofreu uma sobredose de drogas depois de ter estado num concerto em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, na companhia do irmão. As autoridades já se encontram a investigar o caso.

Nascida Lola Mitchell, Gangsta Boo foi membro do coletivo Three 6 Mafia, tendo participado nos cinco primeiros álbuns de estúdio do grupo. Em 1998, lançou o seu disco de estreia a solo, “Enquiring Minds”.

Considerada como uma das pioneiras do rap no feminino e como uma das figuras maiores da cena de Memphis, Gangsta Boo colaborou ainda, ao longo da sua carreira,com nomes como OutKast, Gucci Mane, Bones ou Run The Jewels.

A sua morte foi confirmada nas redes sociais por DJ Paul, dos Three 6 Mafia. 2 Chainz, Big Boi, Ludacris ou Lil Jon prestaram já a sua homenagem à rapper.