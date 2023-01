Condutor que abalroou carro de Claudisabel acusa taxa crime de alcoolemia

O automobilista que abalroou o carro em que seguia a cantora Claudisabel, no passado dia 19 de dezembro, terá acusado álcool no sangue. Segundo o “Jornal de Notícias”, o teste de balão realizado no local do acidente indicou uma taxa crime de alcoolemia, ou seja, uma taxa superior a 1,2. No hospital, o condutor realizou uma contra-prova sanguínea, cujos resultados ainda não foram revelados, avança o mesmo jornal.

Claudisabel morreu na sequência desse acidente de viação na A2, na zona de Alcácer do Sal, Setúbal. A artista estaria no interior da sua viatura, estacionada na berma da autoestrada, quando outro automobilista a abalroou. Claudisabel morreu no local. Quanto ao outro condutor, um homem de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros.