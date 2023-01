Vale a pena ler de novo. Pedro Sampaio: “A Anitta disse-me as palavras que eu não posso falar em Portugal. E não usar a bandeira de Espanha”

De há cinco anos a esta parte, Pedro Sampaio passou de partilhar remisturas de canções de Rihanna ou Justin Bieber no YouTube a nome-revelação da música brasileira. O artista carioca estreou-se em palcos portugueses esta quarta-feira, no MEO Sudoeste, com uma atuação que se alongou por mais de duas horas, e momentos antes esteve cinco minutos à conversa com a BLITZ. O autor de ‘Galopa’, ‘No Chão Novinha’, em dueto com Anitta, ou ‘Dançarina’, que bateu recentemente um record de permanência no primeiro lugar do top de singles português, falou-nos sobre a forma como aprendeu “a tocar pagode no balde” quando era criança, a influência de Diplo na sua música e a “parceria que dá certo” com Anitta, que lhe deu alguns conselhos para a sua estreia em Portugal.

