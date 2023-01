Morreu a cantora Anita Pointer, das Pointers Sisters

Faleceu aos 74 anos a cantora norte-americana, Anita Pointer, membro do grupo Pointer Sisters, responsável por êxitos como ‘I’m So Excited'. A artista foi vitimada por um cancro.

Formadas nos anos 70 do século XX em Oakland, na Califórnia (EUA), as Pointer Sisters eram compostas por Anita e as suas irmãs, June (falecida em 2006), Bonnie (abandonou o grupo em 1977, faleceu em 2020) e Ruth.

As Pointer Sisters lançaram o seu primeiro álbum em 1973 e venceram três prémios Grammy ao longo de uma carreira que ainda perdura - com a sobrevivente Ruth Pointer, a filha Issa e a neta Sadako.

Entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, o grupo conheceu o seu período de maior fulgor, graças a sucessos como ‘Fire’, ‘He's So Shy', ‘Slow Hand’, a referida ‘I’m So Excited', ‘Automatic’ e ‘Jump (For My Love)’.