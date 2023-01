Dito em 2022. Gimba: “Aos 12 anos li numa revista: ‘Cientistas dizem que em 1990 um terço das mulheres não terá cabelo’. Não aconteceu”

Convidado do Posto Emissor em fevereiro, Gimba recordou a forma como nas décadas de 70 e 80 do século passado se imaginava o futuro. “Em 1980, se perguntasses como seria a vida na década de 2020, se calhar já havia carros pelo ar. As previsões de futurologia sempre estiveram muito fora. Acho até que andam bastante devagarinho”.

“Lembro-me de ler, quando tinha para aí uns 12 anos, numa revista, uma daquelas curiosidades: ‘Cientistas americanos chegaram à conclusão que por volta de 1990 um terço das mulheres do mundo não terá cabelo’”, continuou, “vês um futuro de pessoas carecas. Nada disso está a acontecer”.

