Dito em 2022. Fernando Tordo: “Eu não saí zangado com Portugal, saí zangado com o Primeiro-Ministro. É simples. Chama-se Passos Coelho”

Convidado do Posto Emissor em janeiro, Fernando Tordo explicou que o facto de ter saído de Portugal, em 2014, para ir viver para o Brasil, onde esteve durante quatro anos, se prendeu com o Primeiro-Ministro de então, Pedro Passos Coelho. “Eu gosto muito de Portugal. Houve pessoas que me perguntaram: ‘Saiu zangado com Portugal?’. Não saí zangado com Portugal, saí zangado com o Primeiro-Ministro. É muito simples. Chama-se Passos Coelho”.

“Não suporto aquela ideia política, não suporto. Eu venho de uma geração que, humildemente, o melhor que pôde, fez umas cantigas para animar a malta antes do 25 de abril, durante o 25 de abril, depois do 25 de abril e agora tenho que gramar isto? Mas porquê?”, acrescentou, “e se acontecer algum percalço, vou-me embora outra vez”.

