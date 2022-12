Divulgado vídeo de um dos últimos concertos de Layne Staley com os Alice in Chains

Foi divulgado um vídeo que mostra um dos últimos concertos de sempre de Layne Staley com os Alice In Chains.

Entre 28 de junho e 3 de julho de 1996, os Alice In Chains deram quatro concertos com os Kiss. O primeiro dos quais teve lugar no Tiger Stadium, em Detroit (EUA), e terá sido filmado para posterior inclusão em peças jornalísticas e/ou efeitos promocionais.

O vídeo, de 7 minutos, mostra Staley a interpretar ‘Again’ e ‘God Am’ com os Alice In Chains, que pouco depois chegariam ao fim. O vocalista acabaria por falecer em 2002 após um longo percurso de toxicodependência. Os Alice in Chains regressaram ao ativo em 2005, com William DuVall na posição de vocalista.

Veja o vídeo: