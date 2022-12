A mãe de Harry Styles partilhou, no Instagram, algumas fotografias do Natal do músico, passado com a sua família.

Entre elas está a fotografia de uma lareira, da árvore de Natal, de uma mesa recheada e, a que mais agradou aos fãs, uma selfie de Styles agarrado à mãe, à irmã, Gemma, e ao namorado desta, Michal.

Veja as fotos: