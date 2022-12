Dito em 2022. Teresa Salgueiro: “Saí dos Madredeus porque o contrato apresentado não me fazia sentido. Disseram-me: ‘ou aceitas ou sais’”

Convidada do podcast Posto Emissor em outubro, Teresa Salgueiro recordou os 20 anos que passou com os Madredeus. Sobre a sua saída da mais internacional banda portuguesa de sempre, Teresa Salgueiro refletiu: “O contrato que me foi proposto não me fazia sentido. Portanto, [sair] foi uma evidência e se calhar até um alívio.”

Garantindo sentir-se “muito grata” pelos 20 anos que passou nos Madredeus, a cantora explicou que lhe foram propostos “sete anos de prioridade. Mas, numa banda tão implementada no mundo, a prioridade acaba por ser exclusividade. Quando perguntei: ‘então e a outra fórmula?’, disseram-me: ‘ou aceitas ou sais, porque nós vamos continuar.’”

Ouça a resposta completa a partir dos 56 minutos e 45 segundos.