Cinco anos depois de atentado à saída do seu concerto, Ariana Grande envia prendas para crianças de Manchester

Ariana Grande doou vários presentes às crianças internadas em hospitais de Manchester, através de uma instituição de caridade.

A relação de Ariana Grande com a Royal Manchester Children’s Hospital Charity começou em 2017. Nesse ano, 22 pessoas morreram à saída de um espetáculo da cantora, devido a um atentado terrorista.

A instituição assinalou a oferta através das redes sociais: “obrigado, Ariana! Ficámos muito entusiasmados por receber prendas de Natal tuas”, pode ler-se na sua conta oficial no Instagram.

A diretora interina da instituição, Tanya Hamid, acrescentou: “Sabemos que Manchester, e a Royal Manchester Children’s Hospital Charity em particular, têm um lugar especial no coração da Ariana”.

Não é a primeira vez que Ariana Grande se mostra generosa para com os mais novos. Em 2021, doou 1000 presentes a crianças de Manchester, hospitalizadas durante a época festiva, e um ano antes doou vales da Amazon no valor de 100 dólares a cada jovem paciente do Royal Manchester Children’s Hospital e da Manchester Royal Infirmary.