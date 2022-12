“Borat” goza com Kanye West e Donald Trump e chama “Me Too” aos U2 em cerimónia de prémios em Washington

Sacha Baron Cohen voltou a vestir a pele de “Borat” numa cerimónia de entrega de prémios promovida pela Kennedy Center Honors que tinha na assistência o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O comediante e ator entregou um prémio aos U2, referindo-se à banda irlandesa como “Me Too”. E aproveitou, ainda, para gozar com Kanye West: "O Cazaquistão é a nação número um no que toca a esmagar judeus. Parem de roubar o nosso hobby”.

“O vosso Kanye tentou mudar-se para o Cazaquistão, e até mudou de nome para Kanyezaquistão West, mas dissemos-lhe que é demasiado antissemita, até para os nossos padrões”, brincou.

Durante o seu discurso, “Borat” lembrou também o clássico ‘With Or Without You’, dos U2, alterando a letra para ‘With Or Without Jews’. “Cantaram isto em Mar-a-Lago [casa de Donald Trump]”, disse.

Veja o vídeo: