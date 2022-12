Morreu músico dos Chave d'Ouro, a banda de 'O Pai da Criança'

A banda portuguesa Chave d'Ouro, que se tornou popular graças ao sucesso da canção ‘O Pai da Criança’, comunicou que um dos seus músicos, Luís Filipe Soares Primo, faleceu esta quarta-feira.

“Infelizmente, comunicamos que o nosso colega e amigo, o freak, o nosso homem da guitarra, depois de quase dois meses a lutar pela vida, não resistiu e faleceu hoje”, escreveram os membros do grupo. “Estamos sem palavras, resta-nos endereçar as nossas mais sentidas condolências à sua família. Para nós ficam as boas recordações dos muitos momentos bem passados na sua companhia, e o seu orgulho em pertencer ao nosso projeto.”



O músico tinha 57 anos e era funcionário da câmara de Alcácer do Sal, cidade da qual era, também, natural. De acordo com a Rádio Sines, em novembro Luís Primo sofrera um AVC.