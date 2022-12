Kendrick Lamar explica por que razão não usa redes sociais. “Perdermo-nos no ego é meio caminho andado para a desgraça”

Kendrick Lamar deu uma entrevista ao jornal “New York Times”, na qual explicou o porquê de se manter afastado das redes sociais.

O rapper, que lançou este ano um novo álbum - “Mr. Morale & The Big Steppers”, álbum internacional do ano para a BLITZ - afirmou que não procura validação constante.

“Não quero ser um daqueles tipos que sabem como são bons. Sei que sou bom porque Deus me deu o dom de executar o meu talento”, disse. “Perdermo-nos no ego é meio caminho andado para a desgraça”.

Lamar revelou que ponderou não lançar “Mr. Morale & The Big Steppers”, tendo sido os seus próprios filhos a convencerem-no a fazê-lo. “Pensei que quando fossem mais velhos pudessem olhar para isto como uma forma de lidar com os problemas. É a beleza deste disco”, contou.

Recorde-se que Kendrick Lamar é um dos nomes confirmados no cartaz da edição de 2023 do festival Primavera Sound, atuando no Porto no dia 7 de junho.