Dito em 2022. Ivan Lins: “Portugal mudou muito. Vocês saíram de uma ditadura e saíram de preto. Faltava cor nas pessoas”

Convidado do Posto Emissor em abril, o músico brasileiro Ivan Lins partilhou as suas impressões sobre Portugal, que começou por visitar no início dos anos 80 e que, desde então, visita regularmente (atualmente, vive parte do ano em Lisboa).



"Portugal mudou muito. Vocês saíram de uma ditadura, e saíram de preto", considerou, “quando vim [pela primeira vez], em 1981, a cor que mandava na roupa era preto. Faltava cor nas pessoas, que eram mais fechadas e tristes. [Mas Portugal] começou a sair da sua baixa autoestima, começou a acreditar nas suas coisas”.

Ouça a resposta completa a partir dos 6 minutos e 43 segundos.