Todos os concertos marcados para 2023 em Portugal

Passagem de ano Lisboa

Terreiro do Paço, 31 de dezembro

Paulo Gonzo (22h30)

Cuca Roseta, Bonga, Batukadeiras X, Elida Almeida, Lura, Pongo e Samuel Úria (00h00)



Passagem de ano Porto

Queimódromo, 31 de dezembro

Fernando Daniel (22h30)

Diogo Piçarra (00h10)

Moullinex



2023

TINDERSTICKS

Theatro Circo de Braga, 7 de janeiro



MICHAEL BUBLÉ

Altice Arena, Lisboa, 27 e 28 de janeiro



POLO NORTE

Coliseu de Lisboa, 28 de janeiro

VALETE

Coliseu de Lisboa, 3 de fevereiro

Coliseu do Porto, 4 de fevereiro



EROS RAMAZOTTI

Altice Arena, Lisboa, 3 e 4 de fevereiro



AND ALSO THE TREES

Hard Club, Porto, 3 de março

RCA, Lisboa, 4 de março



MÃO VERDE

Teatro Tivoli, Lisboa, 5 de março



T-Rex

Coliseu de Lisboa, 4 de fevereiro

Coliseu do Porto, 11 de março



JORGE PALMA

As Canções de Amor de Jorge Palma (no Montepio Às Vezes o Amor - Festival de Música do Dia dos Namorados)

Campo Pequeno, Lisboa, 11 de fevereiro

Coliseu do Porto, 14 de fevereiro

BRING ME THE HORIZON

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 15 de fevereiro



INTERPOL

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 16 de fevereiro



COURAGE CLUB

Guimarães

17 e 18 de fevereiro



17 de fevereiro: Dino D'Santiago, Mallu Magalhães, Madmadmad, Kamma & Masalo, Jepards, Filipe Karlsson, Nuno Lopes, Ray

18 de fevereiro: Interpol, Wu-Lu, David Bruno, Anna Prior, Glockenwise, Unsafe Space Garden, Gobi Bear, A Garota Não, Tyroliro, Xinobi



BULLET FOR MY VALENTINE

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa,18 de fevereiro



LINDA MARTINI

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 10 de fevereiro

Hard Club, Porto, 11 de fevereiro

PAULINO VIEIRA

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 20 de fevereiro



WET BED GANG

Campo Pequeno, Lisboa, 25 de fevereiro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 4 de março



VILLE VALO

Capitólio, Lisboa, 26 de fevereiro

Hard Club, Porto, 27 de fevereiro

BÁRBARA TINOCO

Campo Pequeno, 11 de março de 2023

Pavilhão Rosa Mota, 25 de março de 2023



PIXIES

Campo Pequeno, Lisboa, 13 de março



SAMUEL ÚRIA

Tivoli, Lisboa, 16 de março

Casa da Música, Porto 21 de março



ROGER WATERS

Altice Arena, Lisboa, 17 e 18 de março



ANA MOURA

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 18 de março

Coliseu de Lisboa, 19 de março



SHAME

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 18 de março



JAMIE CULLUM

Campo Pequeno, Lisboa, 23 de março

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 24 de março



OWEN PALLETT & THE HIDDEN CAMERAS

Gnration, Braga, 24 de março

Teatro Viriato, Viseu, 25 de março

Tremor Fest, Açores, 28 e 29 de março

Culturgest, Lisboa, 30 de março

Auditório de Espinho, 31 de março



ROBBIE WILLIAMS

Altice Arena, Lisboa, 27 de março



THE LAST INTERNATIONALE

Hard Club, Porto, 30 de março

Salão Brazil, Coimbra, 31 de março



TREMOR

São Miguel, Açores

De 28 de março a 1 de abril

Confirmados:



Angel Bat Dawid

Bia Maria

Ella Minus

Fado Bicha

Flipping Candy

Vaiapraia

III Considered



dEUS

Coliseu de Lisboa, 2 de abril



BILL CALLAHAN

Teatro Tivoli, Lisboa, 14 de abril

Theatro Circo de Braga, 15 de abril



PEDRO SAMPAIO

Altice Arena, Lisboa, 14 de abril

Altice Forum Braga, 16 de abril

CALUM SCOTT

Capitólio, Lisboa, 22 de abril

THE MISSION

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 27 de abril

Hard Club, Porto, 28 e 29 de abril



BIG THIEF

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 29 de abril



ALDINA DUARTE

CCB, Lisboa, 29 de abril



D'ZRT

Altice Arena, Lisboa, 29 e 30 de abril

Pavilhão Multiusos de Guimarães, 6 e 7 de maio

Pavilhão Rosa Mota/Super Bock Arena, Porto, 19 de maio

Parque de Santa Catarina, Funchal, Madeira, 3 de junho



EMICIDA

(convidado: Dino D'Santiago)

Coliseu de Lisboa, 11 de maio

Coliseu do Porto, 13 de maio



EXCESSO

Altice Arena, Lisboa, 19 de maio

ADRIANA CALCANHOTTO

Convento São Francisco, Coimbra, 24 de maio

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 26 de maio

Cine-Teatro de Estarreja, 27 de maio

Teatro Micaelense, Ponta Delgada, 29 de maio

Casa da Música, Porto, 31 de maio

Teatro das Figuras, Faro, 23 de junho



CHICO BUARQUE

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 26 e 27 de maio

Campo Pequeno, Lisboa, 1, 2 e 3 de junho



THE LAST INTERNATIONALE

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 14 de maio



EZRA FURMAN

Hard Club, Porto, 5 de junho

Capitólio, Lisboa, 6 de junho



YES

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de maio

COLDPLAY

Estádio Cidade de Coimbra, 17, 18, 20 e 21 de maio



PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho



7 de junho

Kendrick Lamar

Baby Keem

FKA Twigs

Beatriz Pessoa

Georgia

Holly Humbertsone

The Comet Is Coming



8 de junho

Rosalía

Bad Religion

Fred Again

Maggie Rogers

Mora

The Mars Volta

VTSS B2B LSDXOXO

Alvvays

Arlo Parks

Built to Spill

Fumo Ninja

Gaz Coombes

Gazzi

Gilla Band

Israel Fernández y Diego Del Morad

Japanese Breakfast

Jockstrap

Margarida Campelo

Shellac

Texi Latex

The Beths

The Murder Capital

UNIQU3



9 de junho

Pet Shop Boys

Central Cee

Darkside

My Morning Jacket

NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

Jayda G

Le Tigre

Rema

Self Esteem

St. Vincent

Tokischa

Blondshell

Deixem o Pimba em Paz

Floweroflove

King Kami

Marcelus Pittman

Meta

Núria Graham

Shannen SP B2B Joe Cotch

Surf Curse

Terno Rei

Wednesday



10 de junho

Blur

Halsey

Bleachers

Daphni

Drain Gang

Pusha T

Sparks

Yves Tumor

Chima Hiro

Isa Leen

Isabella Lovestory

Julia Holter

Karate

Nation of Language

Nick Léon

Off!

Pup

Quadra

Unsafe Space Garden

Unwound

Verraco

Yard Act

Wolf Manhattan



MAROON 5

Passeio Marítimo de Algés, 13 de junho

MÖTLEY CRÜE E DEF LEPPARD

Passeio Marítimo de Algés, 23 de junho



RAMMSTEIN

Estádio da Luz, Lisboa, 26 de junho



FESTIVAL EVIL ALIVE

Altice Arena, Lisboa

28 e 29 de junho



28 de junho

Pantera

Alter Bridge

Vended

29 de junho

Slipknot

Meshuggah

Fever 333

Nothing More



SUMOL SUMMER FEST

Parque de Campismo do Inatel, junto à Praia de São João

30 de junho e 1 de julho



JARDINS DO MARQUÊS - OEIRAS VALLEY

Jardins do Marquês, em Oeiras.

1 de julho: Maria Bethânia





NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 8 de julho



6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Idles



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith



Palco Heineken



Angel Olsen

Tash Sultana

Branko



COOL JAZZ

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Lionel Richie, 8 de julho

Kings of Convenience: 19 de julho

Snarky Puppy: 20 de julho

Ben Harper: 26 de julho

Norah Jones: 29 de julho



ROLLING LOUD

Praia da Rocha, Portimão, Algarve

De 5 a 7 de julho

Confirmado: Travis Scott



SUPER BOCK SUPER ROCK

Meco, de 13 a 15 de julho



Anunciados:



Franz Ferdinand

James Murphy (DJ set)

Sampa The Great

The 1975

Black Country, New Road

L'Impératrice



MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia, de 14 a 16 de julho

14 de julho: Da Weasel

15 de julho: J Balvin

16 de julho: The Script