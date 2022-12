Revelada causa de morte de Linda de Suza

O agente e tutor de Linda de Suza revelou a causa de morte da cantora portuguesa, que faleceu esta terça-feira, 28 de dezembro, pelas 10h00, no hospital de Gisors, na Normandia (França).

Segundo Fabien Lecoeuvre, a cantora portuguesa tinha sido hospitalizada na passada madrugada, devido a insuficiência respiratória e a estar infetada com covid-19.

Em declarações à televisão francesa, o representante da cantora recordou a sua grande popularidade na Europa, nomeadamente nos países onde existem comunidades de emigrantes portugueses, e louvou a sua personalidade forte, lembrando que Linda de Suza “atravessou a fronteira com o filho pela mão” e “dizia o que pensava”.

Referindo que a cantora sofria de insuficiência renal e problemas respiratórios, Fabien Lecoeuvre revela ainda que a portuguesa se tinha tornado “muito religiosa”.

Teolinda Joaquina de Sousa Lança nasceu em Beja, no Alentejo, a 22 de fevereiro de 1948, tendo emigrado para França na década de 1970. Depois de trabalhar como empregada de limpeza, começou a cantar, tornando-se conhecida graças a ‘Um Português’, canção de 1978 que celebrizou a expressão “mala de cartão”.

Em 2020, fora internada de urgência, com covid, doença que lhe terá causado sequelas. Em setembro deste ano, foi noticiado que estaria internada em estado muito grave , com distúrbios psicológicos e recusando-se a comer. As equipas médicas que a acompanhavam consideraram, na altura, que a portuguesa apresentava “escassas hipóteses de recuperação”.