Dito em 2022. Tiago Nacarato: “A Marisa Liz é espetacular. Adoro-a, apesar de me ter dado uma percentagem ridícula para sair do The Voice”

Convidado do Posto Emissor em maio, Tiago Nacarato recordou a sua participação no "The Voice Portugal", em 2017, falando da sua admiração por Marisa Liz, que foi a sua mentora. O musico explicou que foi a produção do programa que o convidou a concorrer, depois de ver um vídeo seu. "Gostaram daquilo e convidaram-me. A minha primeira opção era dizer não, mas ouvi a voz sábia da minha mãe".

"A Marisa Liz é uma pessoa espetacular, que eu adoro, adoro, adoro, apesar de ela me ter dado uma percentagem ridícula para eu sair. Ninguém é perfeito", brincou Nacarato, falando também sobre os ensinamentos, positivos e negativos, que retirou do programa de talentos.

Ouça a resposta completa a partir dos 33 minutos e 27 segundos.