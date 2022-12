Kate Bush: “Parece que muitos jovens pensaram que eu era uma artista nova. Adoro!”

Kate Bush abordou o “ano de loucos” que teve em 2022, na sua tradicional mensagem de Natal.

Para além de ter apelado ao fim da guerra na Ucrânia, Kate Bush não esqueceu o seu enorme triunfo pessoal: ter chegado ao primeiro lugar das tabelas de vendas, depois de ‘Running Up That Hill’ ter feito parte da banda-sonora de “Stranger Things”.

“Ainda estou em delírio com o sucesso [de ‘Running Up That Hill']. Foi uma honra chegar a número um”, escreveu.

“Foi muito bom ver as gerações mais jovens a gostar da canção. Parece que muitos pensaram que eu era uma artista nova. Adoro!”.