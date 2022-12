Festa de Passagem de Ano no Porto é no Queimódromo e não nos Aliados

A festa de Passagem de Ano no Porto realiza-se este ano no Queimódromo, no Parque da Cidade, devido às obras do metro na baixa da cidade, estando previstas as atuações de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex, revelou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que devido às obras em execução na baixa da cidade, a festa de Passagem de Ano vai realizar-se no Queimódromo, sendo o acesso, "como habitual", gratuito.

As portas do Queimódro abrem pelas 20h e o primeiro concerto, de Fernando Daniel, está previsto para as 22h30.

No final da atuação do artista que ganhou notoriedade com o programa televisivo "The Voice Portugal" e que, em 2018, lançou o seu primeiro disco, chega a "emotiva contagem decrescente" para a transição de ano, que será integrada no espetáculo audiovisual imersivo "Luminous", criado pelo estúdio OCUBO.

A chegada do novo ano será também assinalada no centro histórico do Porto, "como manda a tradição", estando previsto o lançamento de fogo de artifício à meia-noite a partir da Praça da República, "enchendo de cor e brilho os céus da cidade".

Já no novo ano, o palco do Queimódromo recebe, pelas 00h10, o artista Diogo Piçarra, também "descoberto" num programa de talentos e que editou, até ao momento, três álbuns de estúdio, o mais recente dos quais, “South Side Boy”, em 2019.

A noite segue madrugada dentro com o produtor e DJ Moullinex, alter ego de Luís Clara Gomes, que há mais de uma década agita pistas no país.

A autarquia adianta ainda ter preparado um Plano de Mobilidade e Segurança para que as comemorações sejam usufruídas "em pleno", o qual apresentará "em breve".