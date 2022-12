Dito em 2022. Karla Campos: “O Kanye West foi comigo comprar tremoços ao largo de Oeiras. Aqui ninguém sabia quem ele era”

Convidada do Posto Emissor em fevereiro, Karla Campos, da promotora Live Experiences, recordou a primeira vinda de um então pouco conhecido Kanye West a Portugal para um concerto integrado no EDP Cool Jazz, em 2006. “O concerto foi ali em Oeiras e ele viu uma senhora que vendia tremoços e amendoins no largo e perguntou ‘O que é aquilo?’. Tremoços. ‘Não sei o que é. Quero experimentar’. E foi lá comigo comprar”.

“A manager dele super preocupada com a segurança e ele ali a comer tremoços. Perguntou-me: como é que isto se come?”, continuou a promotora, “as pessoas à volta dele estavam um bocado afetadas com a questão da segurança, que é a realidade dos Estados Unidos, mas aqui ninguém sabia quem ele era”.

