Dino D'Santiago: "Se 2022 se resumisse a um único momento, a liberdade que senti na Festa do Avante seria a minha escolha"

Dino D'Santiago recordou, nas suas redes sociais, a participação na edição deste ano da Festa do Avante como um dos momentos mais marcantes de 2022.

“Se 2022 se resumisse a um único momento, a liberdade que senti no dia 4 de setembro seria a minha escolha”, escreve o músico, referindo-se ao seu espetáculo naquele evento e acrescentando a hashtag #EuSouoAvante.

Dino D'Santiago partilhou um vídeo desse mesmo concerto, no qual se dirigiu ao público confessando que, embora tenha sentido um grande orgulho ao ser convidado para atuar no Avante, hesitou na hora de aceitar. Porém, viria a concluir que “o medo é o grande controlador da humanidade e a cobardia é a máscara perfeita para aqueles que querem silenciar as nossas vozes. Quando olhei para dentro, para a História e para quem fez a diferença, decidi que não iria à Festa do Avante. Eu sou o Avante!", exclamou então.

Recorde-se que artistas como Dino D'Santiago, Mão Morta ou Paulo Bragança, que atuaram na Festa do Avante, foram alvo de críticas, devido ao posicionamento do PCP quanto à Guerra na Ucrânia.