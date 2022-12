Depois do festival Indie Lisboa, filme sobre Patti Smith chega a mais salas em Lisboa

“Patti Smith, Poeta do Rock”, o filme das francesas Sophie Peyrard e Anne Cutaia que foi exibido este ano no festival Indie Lisboa, poderá ser visto em mais salas da capital em janeiro.

Partindo de arquivos raros e concertos históricos, o documentário narra o trajeto e as influências da artista de 76 anos e será o filme do mês da associação cultural Zero em Comportamento.