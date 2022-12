Queen, Scatman John, lambada? “O Bruno Aleixo não é um melómano, não o vejo a pôr um disco. Ouve música no carro”

Quase 15 anos depois de surgir em cena como um cometa no humor nacional, Bruno Aleixo chega pela segunda vez ao cinema, agora revivendo Natais do seu passado não isentos de peripécias e contrariedades , entre “prendas manhosas e péssimas refeições”. João Moreira, o seu criador e, com Pedro Santo, um dos argumentistas do filme “O Natal do Bruno Aleixo”, é o convidado do último Posto Emissor de 2022.

No podcast da BLITZ, Moreira aborda os hábitos musicais de Aleixo, que em tempos idos já interpretou clássicos dos Queen, Scorpions (via Onda Choc), Scatman John e até lambada no saudoso “Programa do Aleixo”, na SIC Radical.

“Ele tem essas referências. Há muita gente cujo gosto musical cristaliza a partir de certa altura. Há malta que continua a consumir coisas novas e outra que [considera que] a música do tempo deles é que era. As referências do Bruno Aleixo são muito datadas. Não consideraria o Bruno Aleixo um melómano, não o vejo a pôr um disco. Ouve música no carro”, afirma Moreira.

