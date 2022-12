Quanto dinheiro é que Mariah Carey recebe por ‘All I Want for Christmas Is You’

‘All I Want For Christmas Is You’, o grande clássico de Mariah Carey, continua a ser uma das canções mais escutadas do mundo, Natal após Natal.

Como resultado desta popularidade duradoura, a canção torna Mariah Carey ainda mais rica. De acordo com a “Billboard”, só em 2021 a canção foi escutada 1747 milhões de vezes nos Estados Unidos, entre downloads e streams, gerando lucros na ordem dos 1,28 milhões de euros, repartidos entre a cantora e a Sony, sua editora.

Os royalties com os direitos de publishing sobre a canção também contribuem para o bolo, chegando aos 355 mil euros em 2021. Novamente, só nos Estados Unidos: a “Billboard” estima que o total de lucros obtidos por ‘All I Want For Christmas Is You’, por todo o mundo, tenha chegado aos 4,2 milhões de euros em royalties e a 1,5 milhões de euros com o publishing.

Dividindo estes valores entre artista e editora, Mariah Carey terá recebido cerca de 1,45 milhões de euros, ao passo que a Sony lucrou 2,78 milhões de euros. As receitas sobre o publishing são divididas entre Carey e Walter Afanasieff, cocompositor do tema: no mínimo dos mínimos, dependendo do acordo que tiver assinado sobre estes direitos, a cantora receberia 390 mil euros.

Mais: a “Billboard” esclarece que estes números são referentes apenas ao tema original. Versões da canção e inclusões em especiais de Natal na televisão ficaram fora das contas - o que significa que Mariah Carey possa estar a lucrar ainda mais com um tema apenas.