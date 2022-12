Dito em 2022. MARO: “Sempre tive discussões com a minha mãe: ‘Mas porque é que tenho de fazer isto? Nunca na vida vou fazer música!’”

Convidada do Posto Emissor em março, MARO, representante de Portugal na Eurovisão com a canção ‘Saudade, Saudade’, recordou os tempos em que estudar música lhe dava menos prazer do que fazer desporto.

"Sempre tive discussões com a minha mãe: 'Mas porque é que tenho de fazer isto? Nunca na vida vou fazer música!’'", relembrou a cantora, compositora e multi-instrumentista, “não gostava muito de estudar, apesar de adorar tocar música clássica. Mas quando tens 14 anos queres ir andar de skate ou jogar futebol".

Ouça a resposta completa a partir dos 15 minutos e 53 segundos.