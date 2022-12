Casal sueco quer comprar direitos de autor de “Last Christmas” para apagar a canção da face da Terra

Um casal sueco está a tentar angariar 22 milhões de euros, de forma a poder comprar os direitos de autor da canção ‘Last Christmas’, clássico de Natal dos Wham!.

Tomas e Hannah não são, no entanto, fãs do tema: o seu objetivo é impedir o mundo de voltar a ouvi-la.

O casal afirma estar tão saturado da canção, que criou uma página na internet onde os interessados poderão doar à causa. Tomas e Hannah já reuniram 58 mil euros, estando ainda muito longe do valor que pretendem alcançar.

Em declarações ao jornal britânico “Mirror”, o casal afirmou que, se conseguir cumprir o seu propósito, a gravação original de ‘Last Christmas’ será despejada num depósito para resíduos nucleares. O ódio pelo tema surgiu há alguns anos, quando Hannah trabalhava num café.

“Estudava e trabalhava ao mesmo tempo, para pagar as contas. O dono do café passava essa canção umas cem vezes por dia, durante a época de Natal”, contou.



“Um amigo meu disse que era possível, em teoria, comprar os direitos da canção e apagá-la de todas as plataformas de streaming. As pessoas ou amam ou odeiam esta ideia".