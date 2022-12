Morreu Maxi Jazz, vocalista dos Faithless

Morreu Maxi Jazz, vocalista da banda Faithless. De seu verdadeiro nome Maxwell Fraser, o artista ingês faleceu na sexta-feira, aos 65 anos.

A informação é avançada nas redes sociais da banda, num comunicado assinado por Rollo e Sister Bliss, os restantes membros do grupo. Os companheiros elogiam “um letrista brilhante, DJ, budista, magnífica presença em palco, amante de carros, conversador incansável, pessoa bonita, compasso moral e genial".

Os Faithless formaram-se em Londres no ano de 1995. Trio de música eletrónica, chegaram aos lugares cimeiros dos tops europeus com ‘Insomnia’ (1995), ‘God Is a DJ’ (1998), ‘We Come 1’ (2001), ‘One Step 2 Far’, com Dido (2002), ou ‘Mass Destruction’ (2004). Lançaram sete álbuns de estúdio, o último dos quais em 2020.