Kate Bush divulga mensagem anual de Natal: “Não sei onde estaremos no final do próximo ano, mas espero que a guerra acabe”

Kate Bush divulgou a sua já tradicional mensagem de Natal, deixando um pedido: o fim da guerra na Ucrânia.

A artista britânica, que voltou a estar nas bocas do mundo depois de ‘Running Up That Hill’, um dos seus maiores êxitos, ter feito parte da banda-sonora de “Stranger Things”, começou por dizer que “cada ano parece passar ligeiramente mais depressa”.

“Dizem que é o que acontece quando se envelhece, mas não há dúvida de que a velocidade a que a vida corre acelera cada vez mais”, acrescentou.

Numa retrospetiva do ano prestes a findar, Kate Bush mencionou “a horrível guerra na Ucrânia, as fomes, as secas, as cheias, e a perda da nossa Rainha”, mas também apontou o que de bom existiu: “Foi para mim um ano de loucos. Foi uma honra chegar a número um” com ‘Running Up That Hill’.



“Não sei onde estaremos no final do próximo ano, mas espero que a guerra acabe”, rematou. A mensagem de Natal de Kate Bush pode ser lida, na íntegra, no seu website oficial.