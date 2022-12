Carlão e Tatanka juntos a explorar “os mistérios e a beleza do universo” no vídeo psicadélico de ‘Via Láctea’

Carlão revelou o vídeo psicadélico de ‘Via Láctea’, nova canção em dueto com Tatanka, dos Black Mamba. Com realização de Filipe C. Monteiro, o vídeo, que pode ser visto abaixo, “explora os mistérios e a beleza do universo e das estrelas”.

Além de contar com Tatanka na voz, a canção de Carlão tem produção dos Beatbombers (DJ Ride e Stereossauro). Tal como ‘A Maior Traição’, o novo tema integrará um novo EP, a ser editado em 2023.

“Se ‘Via Láctea’ sabe a devaneio lírico, o novo vídeo é o delírio visual perfeito para o acompanhar - uma viagem interplanetária à velocidade da luz, que acontece sem nunca nos movermos verdadeiramente, não fosse a mente a nossa mais potente e eficaz nave espacial”, diz Carlão no comunicado enviado à imprensa.