A nova digressão dos Arctic Monkeys virá com um bar atrás

Os Arctic Monkeys irão andar em digressão em 2023, e na bagagem estará algo que consideram essencial: um bar.

Quem o diz é Eli Hewson, vocalista dos Inhaler, que este ano andaram em tour com os Arctic Monkeys.

“Falaram-me de uma mala, com um candeeiro e uma mesa lá dentro”, disse. “Aconselharam-me a arranjar uma mal pudesse. Que qualquer quarto onde estivessem ficaria imediatamente melhor”.

Os Inhaler irão voltar à estrada com os Arctic Monkeys em 2023. Os autores de “The Car”, recorde-se, passaram este ano pela primeira edição do festival Kalorama, e irão regressar a Portugal no verão, para uma atuação no NOS Alive.