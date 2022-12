Keith Richards e a mulher, Patti Hansen, replicam o beijo do dia em que se casaram, há 39 anos: veja aqui

Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, celebrou esta semana o seu 39º aniversário de casamento com Patti Hansen.

A data foi assinalada por Theodora Richards, filha do casal, nas redes sociais. Theodora partilhou uma fotografia de um beijo de Keith e Patti durante a cerimónia de casamento, em 1983, juntamente com uma fotografia do casal a beijar-se nos dias que correm. “Estou muito orgulhosa desta família”, escreveu. “Passámos por muito, mas o amor é tão forte que nos leva sempre adiante, numa nuvem de compaixão e coragem”.

Mais tarde, o músico partilhou uma outra fotografia do casamento, na qual o podemos ver a tocar o seu instrumento de eleição perante o olhar embevecido da esposa. Veja: