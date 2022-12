Elon Musk deixa de ser patrão do Twitter quando encontrar “alguém suficientemente idiota” para o substituir: Limp Bizkit já se ofereceram

Fred Durst e os seus Limp Bizkit ofereceram-se para ajudar Elon Musk depois de este ter dito que deixaria de ser CEO do Twitter quando encontrasse “alguém suficientemente idiota” para o substituir. Recorde-se que o polémico multimilionário norte-americano pediu aos utilizadores da rede social para lhe dizerem se deveria afastar-se da liderança.

“Bom dia, Sr. Elon Musk. Eu e os Limp Bizkit estamos disponíveis para qualquer ajuda que queira ou de que precise no Twitter. Boas Festas”, escreveu Fred Durst, líder da banda norte-americana de nu-metal no Twitter, citando a conta oficial do CEO da rede social.

Musk está há dois meses à frente do Twitter, tendo adquirido a empresa por mais de 40 mil milhões de euros. Desde a sua entrada para a liderança, o empresário despediu metade da equipa, baniu alguns jornalistas da rede social e viu muitas celebridades abandoná-la devido às suas atitudes.