The Specials: Horace Panter esclarece as circunstâncias da morte do vocalista Terry Hall

Horace Panter, baixista dos Specials, esclareceu as circunstâncias da morte de Terry Hall, através de um comunicado partilhado nas redes sociais.

Panter reconstituiu os últimos dias na vida de Terry Hall, que faleceu vítima de “doença breve”, aos 63 anos. O músico revelou que se preparava para gravar música nova com o seu colega e amigo, em Los Angeles.

“Isto em setembro. O Terry envia um e-mail a toda a gente e diz que está com uma gastroentrite, e que não pode trabalhar na pré-produção. Adiámos tudo por uma semana, até porque só tínhamos que viajar [para Los Angeles] em novembro”.

Porém, Hall acabou por não recuperar a tempo, tendo mesmo sido hospitalizado. A 2 de outubro, Panter descobriu, através do manager da banda, Steve Blackwell, que a Hall havia sido diagnosticado um cancro no pâncreas. “Não havia nada que ninguém pudesse fazer. O Terry disse-nos para não contarmos a ninguém”.

O vocalista foi sujeito a quimioterapia, prevendo-se que pudesse sair do hospital em março do próximo ano. Mas, no início deste mês, o seu estado de saúde tornou-se ainda mais frágil. “A 15 de dezembro, Blackwell liga-me a dizer que o Terry estava a morrer. No dia seguinte, deram-lhe morfina. Liguei-lhe a despedir-me. Foi muito duro”.

Leia o comunicado, na íntegra: