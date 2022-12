Lana Del Rey promove novo álbum com um único cartaz, na cidade do ex-namorado: “É pessoal”

Lana Del Rey decidiu promover o seu novo álbum, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, com um único cartaz, instalado em Tulsa, cidade do estado norte-americano de Oklahoma onde vive o ex-namorado, Sean Larkin. Foi a própria artista que divulgou a decisão, partilhando uma fotografia do cartaz nas suas redes sociais.

“Só há um e é em Tulsa”, escreveu a artista na legenda da imagem. Os fãs da artista repararam, entretanto, que o anúncio do álbum – que será editado a 10 de março do próximo ano – foi feito no dia de aniversário de Larkin, 7 de dezembro. Nos comentários à sua foto do cartaz, Lana escreveu ainda: “é pessoal”, referindo-se à decisão de colocá-lo em Tulsa e não noutra cidade.

Del Rey e Larkin, ex-agente da polícia, namoraram durante seis meses em 2020, tendo-se separado, alegadamente, devido às respetivas agendas, “muito preenchidas”. “Did You Know That There’s a Tunnel Under Oceal Blvd” sucede a “Blue Banisters”, de 2021, e inclui colaborações com, entre outros, Jon Batiste, Father John Misty e Bleachers. O primeiro single, que dá nome ao álbum, pode ser escutado abaixo.