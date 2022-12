The Script no MEO Marés Vivas

Os The Script são a nova confirmação para o cartaz do MEO Marés Vivas. A banda irlandesa atuará no dia 16 de julho.

O último álbum dos The Script, “Sunsets & Full Moons”, data de 2019. Em 2021, o grupo lançou uma compilação com alguns dos seus maiores êxitos, intitulada “Tales From The Script”.

O espetáculo marcará o regresso dos The Script a Portugal, depois de terem atuado no Campo Pequeno, em Lisboa, em novembro. Juntam-se, assim, aos anteriormente confirmados Da Weasel e J Balvin.

Os bilhetes para a edição de 2023 do MEO Marés Vivas estão à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 45 euros (diário) aos 90 euros (passe geral).