Os Bring Me The Horizon e Pabllo Vittar no mesmo palco? Sim, aconteceu

Os Bring Me the Horizon deram na passada sexta-feira, em São Paulo, o penúltimo concerto da sua nova digressão sul-americana.

A banda britânica contou, em palco, com uma convidada especial: Pabllo Vittar, que interpretou ‘Antivist’, dos Bring Me the Horizon, ao lado do grupo.

Após o espetáculo, Vittar partilhou várias fotografias dos bastidores, nas quais surge ao lado dos Bring Me the Horizon. Os britânicos, recorde-se, irão regressar a Portugal em fevereiro, para um concerto na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa. Pabllo Vittar atuou na edição deste ano do festival Primavera Sound, no Porto.