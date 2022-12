O Natal é quando os Pink Floyd quiserem: acabam de ser lançados 18 álbuns ao vivo da era “The Dark Side of the Moon”

Os Pink Floyd disponibilizaram, via streaming, 18 novos álbuns ao vivo, gravados durante a digressão em torno de “Dark Side of the Moon”.

Os discos são referentes a concertos dados pelo grupo entre 23 de janeiro de 1972 e 9 de dezembro de 1972, um ano antes de lançarem aquele que é, provavelmente, o álbum mais emblemático da sua carreira.

Entre os concertos disponibilizados estão as quatro datas que os Pink Floyd fizeram no famoso Rainbow Theatre, em Londres, três concertos no Japão e um no Hollywood Bowl, em Los Angeles. Para além destes discos ao vivo, está também disponível uma compilação intitulada “Alternate Tracks 1972”, com maquetas e remisturas de ‘Time’ e ‘On the Run’.

Estes lançamentos surgem um ano após os Pink Floyd terem lançado, também no streaming, 12 outros álbuns ao vivo, gravados entre 1970 e 1972. Especula-se que esta ação sirva para prolongar os direitos de autor dos membros da banda sobre a sua obra.

Eis todos os álbuns ao vivo lançados agora pelos Pink Floyd:



Live at Southampton Guildhall, UK, 23 January 1972

Live at Carnegie Hall, New York, 5 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 17 February 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 18 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 19 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 20 Feb 1972

Live at the Taiikukan, Tokyo, Japan, 3 Mar 1972

Live at Osaka Festival Hall, Japan, 8 Mar 1972

Live at Nakajima Sports Centre, Sapporo, Japan, 13 Mar 1972

Live at Chicago Auditorium Theatre, USA, 28 April 1972

Live at the Deutschlandhalle, Berlin, Germany, 18 May 1972

Live at the Hollywood Bowl, Los Angeles, 22 Sept 1972

Live at the Empire Pool, Wembley, London, 21 Oct 1972

Live at Ernst-Merck Halle, Hamburg, Germany, 12 Nov 1972

Live at the Palais des Sports, Poitiers, France 29 Nov 1972

Live at the Palais des Sports de L’Ile de la Jatte, Saint Ouen, France, 1 Dec 1972

Live at the Vorst Nationaal, Brussels, Belgium, 5 Dec 1972

Live at The Hallenstadion, Zurich, Switzerland 9 Dec 72

Alternative Tracks 1972