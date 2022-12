Kendrick Lamar tem um novo vídeo, mas a estrela é uma das grandes atrizes dos nossos tempos

Kendrick Lamar divulgou um novo vídeo para ‘Count Me Out’, tema presente no seu novo álbum, “Mr. Morale & The Big Steppers”.

O vídeo conta com a presença da atriz britânica - e detentora do título de Dama - Helen Mirren, que aqui interpreta a psicóloga de Kendrick Lamar. Foi realizado pelo próprio rapper, na companhia de Dave Free.

Recorde-se que Kendrick Lamar será um dos cabeças de cartaz da edição portuense do Primavera Sound, atuando em Portugal em junho. “Mr. Morale & The Big Steppers” foi eleito pela BLITZ como o melhor álbum internacional do ano. Veja o vídeo: