Metallica estreiam novo single ao vivo e tocam ‘Nothing Else Matters’ com St. Vincent

Os Metallica deram, na passada sexta-feira, o seu último concerto do ano.

O concerto, de beneficência, serviu para angariar fundos para a fundação All Within My Hands, criada pelo próprio grupo e de auxílio aos mais carenciados.

Durante a atuação, os Metallica aproveitaram para tocar, pela primeira vez ao vivo, ‘Lux Æterna’, tema que dá título ao próximo álbum do grupo, a ser editado a 14 de abril.

O alinhamento do espetáculo, que foi transmitido pela plataforma Paramount+ e apresentado pelo comediante Jimmy Kimmel, contou com versões acústicas de temas dos Thin Lizzy e UFO e, ainda, com uma convidada especial: St. Vincent, que interpretou ‘Nothing Else Matters’ com os Metallica.