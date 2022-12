Metade dos R.E.M. juntou-se na celebração do 40º aniversário do primeiro disco da banda

Peter Buck e Mike Mills, dois dos quatro músicos dos R.E.M. originais, voltaram a partilhar um palco juntos, para celebrar o 40º aniversário do EP de estreia da banda, “Chronic Town”.

Os dois músicos - Buck, guitarrista, e Mills, baixista - atuaram na passada quarta-feira ao lado de vários convidados no clube 40 Watt, na cidade natal da banda, Athens, no estado da Georgia (EUA), interpretando na íntegra aquele que foi o primeiro trabalho de uma discografia que duraria até 2011.

Com Buck e Mills estiveram Rich Robinson e Sven Pipien (Black Crowes), Barret Martin (Screaming Trees), Fred Armisen, Darius Rucker, Lenny Kaye e as Indigo Girls. Michael Stipe ficou de fora da “reunião” de uma banda que em 1982 contava também com o baterista Bill Berry, que saiu do grupo em 1997 e esteve igualmente ausente deste espetáculo comemorativo.

As receitas obtidas com a bilheteira reverteram a favor da Planned Parenthood, organização que fornece cuidados de saúde reprodutiva nos Estados Unidos. Veja os vídeos: