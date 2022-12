Mike Patton em ‘combate’ contra ‘drone’ no Chile: agora o vídeo com a perspectiva do ‘drone’

Foi divulgado mais um vídeo da batalha que envolveu Mike Patton e um drone, durante um concerto dos Mr. Bungle no festival Knotfest, no Estádio Monumental em Santiago, capital do Chile.

O vídeo foi gravado com a perspetiva do próprio drone, mostrando bem de perto o momento em que Patton o tenta atingir com o microfone.

Este concerto, realizado no passado dia 11, marcou o regresso de Mike Patton aos grandes palcos, depois de ter feito uma pausa para cuidar do seu alcoolismo e da saúde mental. Veja o vídeo: